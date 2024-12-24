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Sivas'ta Baygın Bulunan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı, Eşi Tutuklandı

Sivas'ta evinde baygın halde bulunan 33 yaşındaki Gonca Özdemir, yaşamını yitirdi. Eşi tutuklandı, cenazesi toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:11
Sivas'ta Baygın Bulunan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı, Eşi Tutuklandı

Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan 33 yaşındaki Gonca Özdemir, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Özdemir'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Töreni ve Toprağa Verilişi

Cenaze, öğle saatlerinde Gökçekaş köyü camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Törende, Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Cenaze tabutunun üzerine gelinlik bırakılması, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Adli Süreç ve Tutuklama

Özdemir'in vücudunda darp izleri bulunması sebebiyle eşi T. Özdemir gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “eşi karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Mesajlaşmalarda Şiddet İddiası

Gonca Özdemir'in ölmeden önce bir kadın arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmalarında, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını yazdığı bildirildi. Olay, Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi; T. Özdemir, eşi Gonca'yı uyandırmak istediğinde tepki alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermişti. Yalnızca sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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