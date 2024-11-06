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Sivas'ta Bebeğin Mezarı Derin Bir Anlam Taşıyor

Sivas'ta cesedi bulunan bebeğin mezar taşında 'Cennetin günahsız gülü' ifadesi yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:42
Sivas'ta Bebeğin Mezarı Derin Bir Anlam Taşıyor

Sivas'ta Bebeğin Mezarında Anlamlı Bir Yazı

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek, çocuk mezarlığına defnedildi ve mezar taşına anlam dolu bir mesaj yazıldı.

Mezar Taşı Değiştirildi

Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümünde bulunan bebeğin mezarındaki "Melek bebek kimsesiz" ifadesini taşıyan tahtayı sökerek, yerine kalp figürüyle süslenmiş ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı yeni mezar taşını yerleştirdi.

Mezar Süsleme Çalışmaları

Yapılan düzenlemenin ardından, mezarın üzerine yapay çim ile çiçekler de konularak hoş bir görünüm kazandırıldı.

Olayın Detayları

Üç Kasım 2024 tarihinde, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bulunan bebeğin, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Hayatını kaybeden bebeğin kimliği henüz belirlenemedi ve cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına...

Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı. Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk mezarlığı bölümünde defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine üzerinde kalp figürü bulunan ve "cennetin günahsız gülü" yazısı yer alan mezar taşını yerleştirdi.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına...

Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı. Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk mezarlığı bölümünde defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine üzerinde kalp figürü bulunan ve "cennetin günahsız gülü" yazısı yer alan mezar taşını yerleştirdi.

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