Sivas'ta Bir Adamın Kızıl Tilkiye Şekerle Yardımı

Sivas'ta bir berber, aç kalan kızıl tilkiye yolculuğu sırasında küp şekerle yardım etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:25
Sivas'ta Bir Adamın Kızıl Tilkiye Şekerle Yardımı

Sivas'ta Kızıl Tilkiye Şekerle Yardım

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Serkan Alkan adlı bir berber, karla kaplı arazide aç kalan bir kızıl tilkiyle karşılaştı. Alkan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarının bulunduğu Eğriçimen Yaylası'ndan dönerken, bu sevimli hayvanı görünce hemen aracından indi.

Tilkinin kendisine doğru yaklaştığını gören Alkan, araçta bulunan küp şekerleri yere atarak ona yardım etmek istedi. Soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, Alkan'ın attığı şekerleri yemeye çalıştı.

Alkan, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Bu dokunaklı an, hayvan sevgisinin ve insani yardımın güzel bir örneğini sergiledi.

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