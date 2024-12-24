Sivas’ta Buzlanma Trafik Kazalarına Yol Açtı

Sivas’ta Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Sivas'ta buzlanma sebebiyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İlk kazada, M.A. yönetimindeki 38 ACA 022 plakalı minibüs, Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde yol kenarına devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca, diğer bir kazada ise K.C. (51) idaresindeki 50 ABC 530 çekici ve 50 ABY 201 dorse plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi. Tırın, ısı yalıtım malzemesi taşıdığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine hemen polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu kazada sürücünün yara almadığı, ancak ısı yalıtım malzemelerinin yol kenarındaki tarlaya savrulduğu bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri bu tür olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.