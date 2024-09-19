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Sivas'ta Çatıda Kalp Krizi Geçiren İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta çatıda yemek molası veren işçi, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:14
Sivas'ta Çatıda Kalp Krizi Geçiren İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta Kalp Krizi Geçiren İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta yaşanan olayda, 54 yaşındaki N.Y., çatıda tamir işi yaparken yemek molası sırasında birden kalp krizi geçirdi.

Olayın Seyri

Çevredeki vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. N.Y., sağlık ekipleri tarafından çatıda kalp masajı yapılırken, itfaiye merdiveniyle aşağı indirilirken bir itfaiye eri masaja devam etti.

Durum Kritik

N.Y., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu talihsiz olay, çalışma koşullarının ne denli riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye...

Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye...

Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı.

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