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Sivas'ta Dağ Motosikleti Kazası: AFAD Ekipleri Kurtardı

Sivas'ta dağ motosikleti kazasında yaralanan kişi, AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:05
Sivas'ta Dağ Motosikleti Kazası: AFAD Ekipleri Kurtardı

Sivas'ta Dağ Motosikleti Kazası

Sivas'ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan bir birey, düştüğü çukur sonucunda yaralandı. Olay, Serpincik köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza Anı ve Müdahale

Arkadaşlarıyla birlikte gezen S.K., dağ motosikletinin kontrolünü kaybederek çukura düştü. Kaza anı sonrasında hemen yardım çağrısı yapıldı.

AFAD ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kaza haberinin gelmesiyle birlikte, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ulaşımın zor olduğu bu alana arazi aracıyla ulaşan AFAD ekipleri, yaralı S.K.'yı ambulansa taşımak üzere hızlı bir şekilde harekete geçti.

Ambulans ile Hastaneye Nakil

AFAD ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu, ayağı kırılan S.K., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Burada tedavi altına alındı.

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri...

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri...

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri...

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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