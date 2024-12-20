Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Feci Kaza: Kamyon Dere Yatağına Devrildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, dere yatağına devrilen kamyon sürücüsünün ölümüne neden oldu. Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 0427 plakalı kamyon, Zara-Suşehri kara yolunun Geminbeli Geçidi mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kaza İhbarı Üzerine Olay Yeri Ekipleri Sevk Edildi

Kazanın ardından, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, kamyonun sürücüsü Gökmen Pınarbaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, Pınarbaşı'nın cenazesi incelenmek üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.