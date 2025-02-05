Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Sivas'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, S.E. (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kaylukaya köyü Kuşkayası mevkisinde dere yatağına devrildi. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine hızlıca sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin kaza yerine sevk edilmesiyle hızla müdahale edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobilin sürücüsü S.E. ve eşi Z.E. (59) yaralanarak bulundukları yerden ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.