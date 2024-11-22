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Sivas'ta Dershane Binasında Çıkan Yangında 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Sivas'ta bir dershanenin bulunduğu binada çıkan yangında 47 yaşındaki öğretmen Cafer Başar Bulut hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:00
Sivas'ta Dershane Binasında Çıkan Yangında 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Sivas'ı Sarsan Yangın: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Sivas’ta, dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangında 47 yaşındaki öğretmen Cafer Başar Bulut hayatını kaybetti. Yangın, Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta bulunan dört katlı binanın üst katında başladı.

Yangın Anı ve İhbar Süreci

Yangının çıktığı sırada çevredeki sakinler büyük duman ve alevleri fark ederek durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale ederek büyük bir felaketi önlemeye çalıştı.

Öğretmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cansız bedenine ulaştı. Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Dershanenin bulunduğu binada meydana gelen yangın nedeniyle önemli hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırmalar sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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