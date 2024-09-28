Sivas'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

Sivas'ta Doğal Gaz Patlaması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede meydana gelen patlama, doğal gazın sıkışması sonucunda gerçekleşti. Olay, Yenimahalle Emrah Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katındaki dairede yaşandı.

Patlama Anı

Kombiden sızan doğal gaz, ev sahibi S.A. (35) tarafından fark edilemeyince patlamaya yol açtı. Olay sonucunda ev sahibi yaralandı.

Yaralının Durumu

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, daha ileri tedavi için Sivas'taki başka bir hastaneye transfer edildi.

Patlama Sonuçları

Patlama nedeniyle evde ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede kombiden sızan doğal gazdan kaynaklanan patlamada ev sahibi yaralandı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede kombiden sızan doğal gazdan kaynaklanan patlamada ev sahibi yaralandı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede kombiden sızan doğal gazdan kaynaklanan patlamada ev sahibi yaralandı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.