Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü

Kaza Ayrıntıları

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Müdahale ve Can Kayıpları

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerde, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan hayatını kaybetti.