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Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılar, vatandaşları korkutarak para ve ziynet eşyası aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:24
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu

Sivas merkezli olarak düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Sivas, Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edildi.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Şüpheliler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan vatandaşları cep telefonuyla arayarak kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttı. Bu kişiler, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' ve 'FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor' gibi yalanlarla insanları kandırdı.

Mağdurlar ve Zarar

Dolandırıcıların hedef aldığı 10 vatandaş, paniğe kapılarak, yaklaşık 2 milyon 400 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti. Polis ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında, 31 yaşındaki M.P., 19 yaşındaki N.K., 27 yaşındaki Ö.A. ve 36 yaşındaki A.Ç.'yi Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun’da düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, Sivas'a getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcılara yönelik hukuki süreç devam ediyor.

Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık...

Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık...

Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

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