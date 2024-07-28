Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza verildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:57
Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Sivas'ta Drift Olayı

Sivas'ta, eğlence amaçlı drift yapan bir sürücüye rekor düzeyde ceza kesildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Eğriköprü Mahallesi'nde drift yaptığını tespit ettikleri aracı izlemeye aldı.

Kamera Kaydı ve Gözaltı

Kamera kayıtları aracılığıyla belirlenen sürücü, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cezalar ve Süreç

Yapılan incelemeler neticesinde sürücüye toplamda 32 bin 233 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

İLGİLİ HABERLER

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!