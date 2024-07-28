Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Sivas'ta Drift Olayı

Sivas'ta, eğlence amaçlı drift yapan bir sürücüye rekor düzeyde ceza kesildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Eğriköprü Mahallesi'nde drift yaptığını tespit ettikleri aracı izlemeye aldı.

Kamera Kaydı ve Gözaltı

Kamera kayıtları aracılığıyla belirlenen sürücü, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cezalar ve Süreç

Yapılan incelemeler neticesinde sürücüye toplamda 32 bin 233 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.