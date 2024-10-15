Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

Sivas’ta, drift yaparken yakalanan bir sürücüye rekor bir ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, olayın gerçekleştiği 4 Eylül Sanayi Sitesi civarında drift yapan sürücüyü tespit etti.

Ekipler Tarafından Yakalandı

Polis ekipleri, sürücünün aracıyla yaptığı tehlikeli manevraları cep telefonuyla kayda alarak, yasal işlem başlattı. Yapılan denetimlerde, drift yapan sürücüye idari ceza olarak 32 bin 233 lira kesildi.

Ehliyetine El Konuldu

Ayrıca, sürücünün ehliyeti yanında bulunmadığı için 1,506 lira ek ceza uygulanarak, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Bu olay, Sivas'taki trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.