Sivas'ta Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda aralıklı kar yağışı etkili oldu; yayla kısmen beyaz örtüyle kaplanıp sessizliğe büründü.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 13:59
Sivas'ta Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Koyulhisar'da çamlarla kaplı yaylada beyaz örtü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen yayla, kar yağışıyla kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından yayla, sessizliğe büründü ve doğada sakin bir görünüm oluştu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü
2
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma
3
Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı
4
Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi
5
Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi
6
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
7
Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?