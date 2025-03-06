Sivas'ta Egzotik Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Yılan ve 1 Tarantula Ele Geçirildi

Sivas'ta Egzotik Hayvan Kaçakçılığına Geçit Yok

Sivas'ta gerçekleştirilen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan türü ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya üzerinden önemli bilgileri paylaştı.

Operasyonun Detayları

Çokçetin, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte hareket eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, alınan bir kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenlediğini açıkladı.

Ele Geçirilen Hayvanlar

Gerçekleştirilen operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek yakalandı. Operasyon sonucunda kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

Çokçetin, yasa dışı olarak bulundurulan bu hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildiğini vurguladı.

Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.