Sivas'ta Emekli Öğretmenin Silahlı Tartışması: İki Yaralı

Sivas'ta Tartışma Kanlı Bitti

Sivas'ın Ece Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, emekli öğretmen V.O., komşuları Y.Y. ve babası N.Y. ile tartışmaya girdi. Olay, kedi besleme meselesi yüzünden başlayan bir anlaşmazlık sonucu meydana geldi.

Tartışma Somutlaşınca Olay Büyüdü

İddiaya göre, V.O. ile komşuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında V.O., elindeki tabancayı ateşleyerek Y.Y. ve N.Y.'ye isabet ettirdi.

Paniğe Neden Olan Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralılar Y.Y. ve N.Y., ambulansta Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların Durumu ve Gözaltına Alınma Süreci

Hastaneye kaldırılan Y.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın faali V.O., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sivas'taki bu üzücü olay, mahalledeki sakinlerde büyük bir şok etkisi yarattı.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.