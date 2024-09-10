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Sivas'ta Engelli Kız ve Annesine Yardım Eli

Halk otobüsü şoförü, yanlış otobüse binen anne ve engelli kızını evine bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:12
Sivas'ta Engelli Kız ve Annesine Yardım Eli

Sivas'ta Anlamlı Bir Yardım Olayı

Sivas'ta gerçekleşen olayda, bir halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ve down sendromlu kızını evlerine bırakma kararı aldı. Bu hareket, araç içi kamera tarafından kaydedildi ve aile içinde büyük bir mutluluk yarattı.

Yanlış Araca Bindiler

Bülbüller hattında çalışan şoför Muhammet Cin, otobüsüne down sendromlu bir kız çocuğu ve annesinin bindiğini fark etti. Hava karardıktan sonra, anne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine gideceklerini söyleyerek yanlış araca bindiklerini ifade etti.

Şoförün Duyarlı Kararı

Anne ve kızının evlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu öğrenen şoför, onları evlerine bırakmaya karar verdi. Engelli kızın yürekten sevinci, aracın kamerasına yansıdı.

Şoförün Açıklamaları

Şoför Muhammet Cin, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum" dedi. Yanlış araca binen ailenin durumu hakkında bilgi veren Cin, şöyle de ekledi:

  • "Engelli ablamız bana sitem etti. 'Niye götürmüyorsun, babama gidecektim' dedi."
  • "Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için onları istediği yere kadar götüreceğimi söyledim."
  • "Engelli olan ablamız çok mutlu oldu ve ben de çok sevindim."

Cin, ardından otobüs durağında başka bir engelliye de yardım ederek toplamda üç kişiyi sevindirmiş oldu. Bu tutumuyla, Sivas'ta yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Siivas'ta halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine...

Siivas'ta halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bıraktı. Ailenin mutluluğunu araç içi kamerası kaydetti.

Siivas'ta halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine...

Siivas'ta halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bıraktı. Ailenin mutluluğunu araç içi kamerası kaydetti.

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