Sivas'ta Firari FETÖ Hükümlüsü E.D. Yakalandı

Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü E.D., güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi iş birliğiyle, firarinin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, E.D. saklandığı evde tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından E.D., cezaevine teslim edildi.