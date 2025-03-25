Sivas'ta Gazeteci İsmail Güneş İçin Anma Töreni

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden İsmail Güneş, vefatının 16. yılında Sivas'ta kabri başında anıldı. Güneş'in, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde toplanan meslektaşları, burada dualar ederek başsağlığı diledi ve mezara karanfil bıraktı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada İsmail Güneş ve beraberindekileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Karahan, "Helikopter kazasında hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, tüm vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İsmail Güneş'i arkadaşları olarak unutmadık ve unutmayacağız. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin." diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 16. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı. Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 16. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı. Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.