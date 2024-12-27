DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı. 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:26
Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla 2 şüpheli tutuklandı. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları bir tırda detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ele geçirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tırda bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yargı Süreci Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsviçre, Dijital Dünyada Çocukların Korunması İçin Ebeveynlere Sorumluluk Yüklüyor
2
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Ziyarete Açıldı
3
Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye
4
Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi
5
Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı
6
Adana'da İki Hastaneden Eşya Çalan Zanlı Tutuklandı
7
Mesleki Eğitimde Öğrencilere Yeni Fırsatlar: Bölge Okullarına Geçiş İmkanı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor