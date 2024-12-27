Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla 2 şüpheli tutuklandı. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları bir tırda detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ele geçirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tırda bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yargı Süreci Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.