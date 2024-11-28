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Sivas'ta Hafik Gölü Kısmen Buzla Kaplandı

Sivas'ta Hafik Gölü, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:54
Sivas'ta Hafik Gölü Kısmen Buzla Kaplandı

Sivas'ta Hafik Gölü'nün Yüzeyi Buzla Kaplandı

Sivas'ta etkili olan soğuk hava şartları, Hafik Gölü'nün yüzeyinin kısmen buzla kaplanmasına neden oldu. Hava sıcaklıkları, sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerek gölde donma olayını tetikledi.

Buz Kalınlığı ve Kuşlar

Hafik ilçesinde yer alan, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nde, buz kalınlığının yaklaşık 3 santimetreye ulaştığı gözlemlendi. Bu zorlu koşullarda sakarmeke kuşları, gölün donmayan kısmında yiyecek arayışında bulundu.

Gürün ve Sivas'ın Soğuk Yerleşim Yerleri

Sivas, Türkiye genelinde soğuk hava rekorları yaşamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gece sıfırın altında 20,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olan Niğde'nin Konaklı beldesinin ardından, Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü sıfırın altında 19,3 derece ile en soğuk ikinci yerleşim yeri oldu.

Ayrıca, Sivas'ın Kangal ilçesi sıfırın altında 18,6 derece ile üçüncü sırada yer alırken, Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17, İmranlı'da 15,8, ve Hafik'e bağlı Derince köyünde 15,2 olarak ölçüldü.

Diğer Sivas ilçelerinde de soğuk hava etkisini sürdürürken, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 11,6 derece seviyelerine geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla...

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.​​​​​​​

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla...

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.​​​​​​​

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