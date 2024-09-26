Sivas'ta Halk Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış

Sivas'ta Acil Müdahale Anları

Sivas'ta halk otobüsünde rahatsızlanan bir yolcunun hastaneye ulaştırılması, güvenlik kamerasına yansıdı. Yiğitler Mahallesi hattında görev yapan otobüs şoförü Muhammet Cin (32), 21 Eylül'de seyahat esnasında bir kadının rahatsızlandığını fark etti.

Durumu Ciddileşince Hızla Hareket Etti

Baygınlık geçiren kadının durumu kötüleşince, güzergahını değiştiren Cin, yolcuyu hastaneye götürmeye karar verdi. Hastaneye ulaştığında sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığını ve kadının daha sonra taburcu edildiğini öğrendi.

Şoför Cin’in Açıklamaları

Sürücü Muhammet Cin, gazetecilere verdiği demeçte, "Yolcunun yanında 2 çocuk vardı. 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda reddetti. Ancak, yolda giderken durumunun kötüleştiğini gördüm ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım," dedi.

Örnek Davranışlar

Cin, daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını ifade ederek, "Daha önce de kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişti; onları da yardımcı oldum. Bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim,” şeklinde konuştu.

O anlar, otobüsün içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cin'in bu duyarlı davranışı, toplumsal yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ta halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi. Yiğitler Mahallesi hattında çalışan otobüs şoförü Muhammet Cin (32), açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi. Yiğitler Mahallesi hattında çalışan otobüs şoförü Muhammet Cin (32), açıklamalarda bulundu.