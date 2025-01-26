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Sivas'ta Hastanede Patlama: AFAD Müdahale Etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale ederek kimyasal gazı tahliye etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:18
Sivas'ta Hastanede Patlama: AFAD Müdahale Etti

Sivas'ta Sağlık Hastanesinde Patlama Olayı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde meydana gelen patlama, acil müdahale gerektirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karbon filtre adlı alette gerçekleşen patlama sonrası, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD Ekiplerinin Müdahalesi

Patlama sonucunda sızan kimyasal gaz nedeniyle AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olayda yaralı bulunmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak, patlama sonrası oluşan kimyasal gazı başarıyla tahliye etti. Bu olay, hastanelerdeki güvenlik standartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

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