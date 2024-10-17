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Sivas'ta İki Deprem Ardı Arda Gerçekleşti

Sivas'ta peş peşe meydana gelen depremler sakinlerde endişe yarattı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, ilk deprem 4,7 ardından 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:56
Sivas'ta İki Deprem Ardı Arda Gerçekleşti

Sivas'ta Depremler Sarsıntıya Neden Oldu

Sivas'ta 11.29'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'nın Açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, ilk depremin hemen ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde meydana gelen bu ikinci sarsıntının merkezi, Sivas'ın merkez ilçesi olarak belirlendi.

Üstelik, bu son deprem 22,98 kilometre derinlikte oluştu. Sakinlerin büyük bir endişe yaşadığı bu durum, depremin gücünü ve etkisini gösteriyor.

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