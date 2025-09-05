Sivas'ta İki Kardeşi Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve tedavi nedeniyle Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan Hüseyin S. (34) duruşmaya katılmadı. Öldürülen kardeşler Melisa (16) ve Umutcan Şimşek (22) ile yakınları, avukatlar ve tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya üzerinde çocuklarının fotoğraf baskısı olan tişörtle katılan anne Ayşegül Şimşek, ifade vererek sanık hakkında idam talebinde bulundu ve 'Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O gün ben kızımla birkaç defa telefonda görüştüm. En son görüştüğümüzde, köyde olduğumdan biraz daha gecikeceğimizi söyleyerek, ''Siz yemeğinizi yiyin, yatın.'' dedim. Daha sonra eve geldiğimizde karakolda anlattığım manzarayla karşılaştık.' şeklinde konuştu.

Anne Şimşek, sanığın kendisiyle bir sosyal medya platformu üzerinden görüştüğü iddialarını reddederek sanıkla hiçbir zaman görüşmediğini ve temasının olmadığını belirtti.

Öldürülen kardeşlerin anneannesi Aniş Yücekaya da 'Kendileriyle aynı evde yaşardım. Bana destek verirlerdi. Olaydan dolayı çok zarar gördüm. Sanıktan şikayetçiyim, gerekli cezayı almasını talep ediyorum.' diye konuştu.

Olay binasının sakinlerinden Hatice Görgün ise duruşmada, olay gecesi yaşananlara ilişkin tanıklık ederek, '10'uncu katta oturuyordum. Olay tarihinde saat 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı fakat bu sesin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu anlayamadım. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli ''Yapma.'' diye bağırıyordu. Daha sonra kapı yumruklama sesleri geldi. Sesler saat 22.00'ye kadar devam etti. Sonradan olayı öğrendim.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukatın da davaya katılma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan anne Ayşegül Şimşek, 'Adalete güveniyoruz, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kim varsa arkasındakileri de bulsunlar. Arkasında kim var bilmiyorum ama o adamın tek başına olduğunu düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

Olay

Olay, 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede meydana geldi. Anne Ayşegül Şimşek, daireye geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde buldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında Temmuz 2020'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucunda zanlının Hüseyin S. olduğu belirlendi. Şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığı saptandı. Ankara'ya kaçtığı belirlenen zanlı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu yakalanarak Sivas'a getirildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.