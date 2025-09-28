Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Sivas-Erzincan kara yolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen kazada, S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Salih P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.G. ile araçta bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

