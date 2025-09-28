Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 09:32
Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Sivas-Erzincan kara yolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen kazada, S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Salih P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.G. ile araçta bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı
2
ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı
3
Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı
4
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
Erzurum'da Hararet Yapan Aracına Müdahale Eden Teknisyen Yandı
7
Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı