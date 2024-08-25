Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Sivas'ta Kaza: 4 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olay, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak kavşağında meydana geldi.

Olayın Detayları

58 ABU 554 plakalı otomobili süren M.D., G.G. yönetimindeki 38 TK 933 943 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri kaza yerine intikal etti.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Kazada, sürücüler M.D. ve G.G. ile birlikte yolcular E.Ö. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.