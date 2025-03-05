Sivas'ta İş Makinesi Yüklü Tır Yangını: 3 Yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş makinesi yüklü bir tır yanarak üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın detaylarına göre, kimliği belirlenemeyen 44 AHA 568 plakalı tır, Mursal Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilme sonrası, tır bariyerlere çarparak alev aldı.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak tır ve içerisindeki iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kazada tırda bulunan U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K. (34) yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.