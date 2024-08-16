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Sivas'ta İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrusunu Kurtardı

Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:41
Sivas'ta İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrusunu Kurtardı

Sivas'ta Kedi Yavrusu Kurtarma Operasyonu

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen Sivas İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için özel ekipmanlar kullanmaya başladı.

Ancak bu sırada, kedi yavrusu apartmanın ikinci katından birinci katına düştü. İtfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için duvarda bir delik açarak yavru kediyi güvenle havalandırma boşluğundan çıkardılar.

Kedinin Durumu

Kurtarılan kedi yavrusu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra muhafaza altına alındı ve ardından doğaya salıverildi. Bu esnada itfaiye ekipleri, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bu tür olaylar, yerel halkın hayvanlara duyduğu hassasiyeti ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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