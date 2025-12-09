DOLAR
Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Tonun Üzerinde Hammadde Ele Geçirildi

Sivas'ta kaçak elektronik sigara likiti üreten imalathaneye yapılan operasyonda 1 ton 158 kg hammadde ve binlerce dolum ekipmanı ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında işlem.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:04
Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Tonun Üzerinde Hammadde Ele Geçirildi

Sivas'ta kaçak elektronik sigara likiti operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde kent merkezinde kaçak elektronik sigara likiti üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda; 1 ton 158 kg elektronik sigara likiti yapımında kullanılan inceltici seyreltici sıvı madde, 843 şişe elektronik sigara likiti, 67 bin 500 adet muhtelif markada elektronik sigara likiti imalatında kullanılan etiket, 8 bin 100 adet elektronik sigara likiti doldurmada kullanılan boş cam şişesi ve kapağı, 290 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan enjektör, 8 kg elektronik sigara likiti muhafazasında kullanılan naylon ambalaj, 10 adet toz şeklinde elektronik sigara likiti tatlandırıcısı, 15 paket bandrolsüz sigara, 3 adet elektronik sigara, 38 adet elektronik sigara likiti cam ölçüm kabı, 450 gram ağırlığında elektronik sigara likiti imalatında kullanılan şişe ağız tapası, 2 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan pres makinesi, 1 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan sıvı madde karıştırıcı cihaz ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma ve Emniyet açıklaması

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin korunması ve vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

