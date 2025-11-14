Sivas'ta Kar Etkili: Koyulhisar'da Sabah Beyazlığı, Geminbeli Geçidi'nde Zorluk

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Koyulhisar'da sabah kar manzarası, Geminbeli Geçidi ulaşımı olumsuz etkiledi

Yurt genelinde soğuk havanın etkisini artırdığı dönem içinde, Sivasın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesinde önceki saatlerde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kara dönüştü ve vatandaşlar sabahı beyaz örtüyle karşıladı.

Geminbeli Geçidinde gece boyunca devam eden kar yağışı, özellikle geçitteki ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bunun yanında Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi.

Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu konuyla ilgili olarak, "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor" dedi.

