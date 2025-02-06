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Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 646 Köy Yolu Kapandı

Sivas’ta yoğun kar nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı, 4 trafik kazasında 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:52
Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 646 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yönelik açıklamasında tüm ekiplerin can ve mal güvenliği için sahada olduğunu belirtti.

Yoğun Kar Yağışı ve Deprem Acıları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantısında 6 Şubat depremlerinin yarattığı acılara değindi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, Gürün ilçesinin en fazla etkilendiğini ifade eden Şimşek, "232 konut ağır hasar aldı, 23 konut ise orta hasar gördü. Ancak şükürler olsun ki can kaybımız olmadı." dedi.

Kar Yağışı ve Kenar Yollarının Durumu

Kar yağışının Sivas genelinde son 2 gündür sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Kar yağışı barajlarımızı dolduracak derecede bereketli, ancak hayatı da olumsuz etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz, kar yağışını 2 gündür takip ediyor ve vatandaşlarımızın kardan etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alıyor." şeklinde konuştu.

Trafik Kazaları

Vali Şimşek, kar yağışı sonrası il genelinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin hafif yaralandığı bilgisini vererek, "Olumsuz hava koşullarına rağmen yolda mahsur kalma ve barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz can ve mal güvenliği için görevlerine devam ediyor." açıklamasında bulundu.

En Önemli Uyarılar

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını isteyen Şimşek, yola çıkacak sürücülerin araçlarına kış lastiği takmalarını önemle tavsiye etti. Ayrıca 3 günde 75 ihbardan 72’sinin sonuçlandığını belirtti.

Şimşek, "Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." diyerek, karla mücadeledeki çabaların önemine vurgu yaptı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun...

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıya katılarak açıklama yaptı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun...

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (ortada), kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıya katılarak açıklama yaptı.

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