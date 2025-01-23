Sivas'ta Kar Yağışı Etkili: Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Sivas'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
Sivas'ta bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı ve tarihi kent meydanı karla kaplandı.
Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuzlukları düzeltmek için kar temizleme çalışmaları yürütürken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların güvenliğini sağlamak adına karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir.
Hobbit Evleri de Karla Kaplandı
Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda, Sivas Belediyesi tarafından "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki Hobbit evlerinden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri de karla kaplandı.
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tarihi kent meydanı kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tarihi kent meydanı kar yağışının ardından beyaza büründü.