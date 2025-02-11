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Sivas'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı aksatırken, 33 köy yoluna ulaşılamıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:50
Sivas'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sivas'ta Etkili Kar Yağışı

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentin genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle tarihi kent meydanı karla kaplanarak güzel bir manzara oluşturdu.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Görevde

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları yaparken, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Köy Yollarında Ulaşım Sorunları

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle, 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin çalışma hızı sürmekte. Bu çalışmalar sırasında hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların olduğu bölgeler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından...

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından Kızılırmak kenarı beyaza büründü.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından...

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından Kızılırmak kenarı beyaza büründü.

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