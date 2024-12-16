Sivas'ta Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Sivas'ta Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini tamamen beyaza bürüyerek muhteşem bir manzara oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlarla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Tarihi Yapılar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Kar yağışı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nı da süsledi. Şifaiye, Buruciye, ve Çifte Minareli Medreseler ile Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı ve adeta bir kış masalını andırdı.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Çalışmalara Başladı

Belediye ekipleri, il merkezindeki kar temizleme çalışmalarıyla birlikte, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için mücadelelerini sürdürüyor.

Valilikten Uyarı: Dikkatli Olun!

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik değerlendirmelere göre saat 22.00'ye kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.