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Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:42
Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verileceği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu olan kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecektir) ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

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