Sivas'ta Kar Yağışı Sebebiyle Ulaşıma Kapalı Yollar

Sivas'ta Ulaşıma Engel Olan Kar Yağışı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi ve bazı yolları trafiğe kapattı. Valilikten gelen açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Ayrıca, Yıldızeli-Tokat kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak çekici trafiğine kapatıldı. Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonucunda 35 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Valilik, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını istedi. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar için önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.