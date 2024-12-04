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Sivas'ta Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, tarihi yapıları ve şehir merkezini beyaza bürüdü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:43
Sivas'ta Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Sivas'ta Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini tamamen beyaza bürüdü. Yoğun bir şekilde devam eden yağış, merkezdeki kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

Tarihi Yapılar Karla Kaplandı

Kar yağışı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na da ayrı bir güzellik katmış durumda. Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreseler yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.

Vatandaşlar Kar Manzarasında Fotoğraf Çekti

Güzel manzaranın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirmek için meydanda toplandı. Görsel zenginlik, Sivas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirdi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

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