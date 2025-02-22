Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:10
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayı yürekleri burktu. 54 yaşındaki H.İ.H. isimli vatandaş, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, yakınları tarafından durumun fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Yakınlarının uzun süredir haber alamadığı H.İ.H. ve kardeşi M.H. (44) için sağlık ve jandarma ekiplerine bildirimde bulunuldu. Eve giren ekipler, H.İ.H. ve M.H.'yi baygın halde buldu.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden H.İ.H.'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi M.H.'nin ise tedavi altına alındığı açıklandı. Bu üzücü olay, soba gazı zehirlenmeleri konusunda kamuoyunu bir kez daha bilinçlendirme ihtiyacını gözler önüne serdi.

Kış aylarında soba kullanımının arttığı bu günlerde, karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı halkın dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.

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