Sivas'ta Kaybolan 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk 2,5 Saatte Bulundu

Sivas'ta Kaybolan Çocuk Kurtarıldı

Sivas'ın Mescitli köyünde, 5 yaşındaki otizmli N.D. ailesinden habersiz evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte hemen harekete geçildi.

Arama Çalışmaları Başladı

Kaybolan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı detaylı arama neticesinde N.D., evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık Kontrolü Yapıldı

N.D., kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk kontrolü yapıldı ve tedbir amaçlı olarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.