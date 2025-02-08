Sivas'ta Kaymakamın 'Kar' Duasındaki Değişim Gülümsetti

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşanan ilginç bir an, sosyal medyada izleyicileri gülümsetti. Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, köy ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, çocukluğunda kar yağması için dua ettiğini ancak şimdi kaymakamlık görevini yürüttüğü sırada yolların kapanmaması için dua ettiğini belirtti.

Kaymakam Buyuran'ın, kar altında gerçekleştirdiği köy ziyaretinin görüntüleri, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. O anlarda, Buyuran, "İlkokul ve liseyi İzmir'de okudum. İzmir'deyken hep Allah'a dua ederdim. Derdim ki, 'Allah'ım kar yağsın da bir oyun oynayalım.' Sonra kaymakam oldum, Zara'ya geldim. Şimdi Allah'a dua ediyorum, Allah'ım kar yağdırma da yollar kapanmasın." ifadelerini kullandı.

Bu içten sözler, izleyenlerin ilgisini çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Kaymakamım… Hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı. Evet, yol uzar, insan yol almaya devam eder… Bu yolda ilerlemeye devam." yorumu ile destek verdi.