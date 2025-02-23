Sivas'ta Kızılırmak ve Serpincik Göleti Buz Tutmuş Durumda

Sivas'ta Kış Soğukları Etkili Oluyor

Sivas'ta son günlerde etkisini daha fazla hissettiren soğuk hava, Kızılırmak Nehri ve Serpincik Göleti üzerinde buz tabakalarının oluşmasına neden oldu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, İmranlı ilçesinin Kızıldağ güney yamaçlarından doğarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşırken, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki kısımlarını donmuş bir halde sergiliyor.

Buzla Kaplanmış Manzaralar

Kızılırmak Nehri'nin yüzeyindeki buz tabakasının kalınlığı yaklaşık 3 santimetreyi bulurken, su seviyesinin düşünceye dikkat çekiyor. Ayrıca, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Serpincik Göleti de benzer bir durumla karşı karşıya kalarak buzla kaplandı.

Balık Tutma Keyfi

Soğuk havaya rağmen, nehirde balık tutma aşkı süren Salih Demir, "Saat 09.00'da geldik. Çayımızı demledik. Irmağa ağ atıyoruz, bizim hobimiz de bu. Şu anda hava eksi 14 derece ama üşümüyoruz. Balık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündelik Yaşam Olumsuz Etkileniyor

Sıcaklık değerlerinin gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, gündüz saatlerinde ise -14 dereceye kadar iniyor. Bu durumu günlük yaşamda birçok zorluk meydana getirirken, vatandaşlar çeşitli tedbirler almak zorunda kalıyor.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.