Sivas’ta Meralar Tuz Çalısıyla Yeşerecek: 355 Bin Fidanla Mera Islahı

Sivas’ta 3 bin 200 dekar merada 355 bin Amerikan tuz çalısı dikildi; projeyle mera ıslahı ve kaba yem açığının giderilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:08
Sivas’ta meralar on binlerce tuz çalısı ile yeşerecek

Sivas’ta bitki örtüsü zayıf meraların yeşillendirilmesi amacıyla Amerikan tuz çalısı bitkisinin dikimine hız verildi. Proje, tarımsal ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesini hedefliyor.

Proje kapsamı ve uygulama alanları

2024 yılında Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde 500 dekar alanda başlatılan dikim çalışmaları, 2025 faaliyetleri kapsamında Kuşkayası, Yukarıhüyük, Davulhüyük, İncesu, Kızılören, Baharözü, Kurtoğlu ve Acıyurt köylerinde de sürdürülüyor. Toplamda 3 bin 200 dekar bitki örtüsü zayıf mera alanında dikimi gerçekleştirilen 355 bin tuz çalısı bitkisinin, hayvancılık yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacının büyük oranda karşılanması hedefleniyor.

İl Müdürlüğü açıklamaları

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Salih İnan, tuz çalısının yoncaya eşdeğer besin kalitesine sahip olduğunu ve hayvan beslenmesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti. İnan, uygulamaya ilişkin şunları söyledi: "Kentte 829 bin 177 hektarlık mera alanının 801 bin 281 hektarlık tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sivas’ta ilk kez uygulanan proje ile ilimizin yüzde 70’i zayıf olan mera kısımlarından daha fazla istifade edilmesi, çoraklaşmanın önlenmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi ve meralarda otlatma ile kaba yem ihtiyacının karşılanarak hayvancılığımızın sürdürülebilir kılınmasını amaçladık. Amerikan tuz çalısı bitkisiyle 3 bin 200 dekarlık bir mera alanında ıslah çalışması gerçekleştireceğiz."

İl Müdürü İnan, ayrıca şu değerlendirmede bulundu: "Sivas bulunduğu bölge itibarıyla meralarını çok iyi geliştirebilecek ve iyileştirebilecek bir potansiyele sahiptir. İl Müdürlüğümüz olarak geçen 24 yıl içerisinde ilimizde 52 köy ve mahallede 729 bin 597 dekar mera alanında mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmıştır. Mera ıslah projeleri kapsamında güneş enerjili ve cazibeli hayvan içme suyu tesisleri yaparak ilimizdeki meralardan faydalanma süresini uzattık. Temel amacımız hayvancılığın sürdürülebilir bir şekilde devamının sağlanmasıdır."

Proje ile hedeflenen, hem mera alanlarının verimliliğini artırmak hem de bölge hayvancılığının uzun vadede sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır.

