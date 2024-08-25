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Sivas'ta Midibüs Devrildi: 16 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında 16 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:39
Sivas'ta Midibüs Devrildi: 16 Yaralı

Sivas'ta Midibüs Devrildi: 16 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen bir kaza, 16 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, Ankara'dan Şarkışla'daki bir düğün için hareket eden Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı midibüsün, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Anı ve İhbar Süreci

Kaza sonrası olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, hemen müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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