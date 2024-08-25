Sivas'ta Midibüs Devrildi: 29 Yaralı

Sivas'ta Midibüs Kazası: 29 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu toplam 29 kişi yaralandı. Olay, Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne giden yolcuları taşıyan Y.N. yönetimindeki 06 EKS 341 plakalı midibüsün, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti.

Acil Durum Ekipleri Harekete Geçti

Kaza ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Bu tür kazaların önlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması için acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Yaralıların durumu ile ilgili gelişmeler bekleniyor.