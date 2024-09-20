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Sivas'ta Minibüs Devrildi: 15 Fındık İşçisi Yaralandı

Sivas'ta bir minibüs devrildi, 15 fındık işçisi yaralandı. Kazanın detayları ve bölgedeki kaza geçmişi değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:31
Sivas'ta Minibüs Devrildi: 15 Fındık İşçisi Yaralandı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir minibüs devrildi ve 15 kişi yaralandı. Devrilen minibüsün 21 TJ 349 plakalı olduğu ve sürücüsü T.A. tarafından kullanıldığı bilgisi alındı.

Kaza Anının Detayları

Kaza, Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. İstinat duvarını aşarak devrilen minibüste, sürücünün bulduğu yaralanma durumu olmaksızın, 15 işçi çeşitli yaralarla hastanelere sevk edildi.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Kaza yerine ulaşan Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu, bölgede her yıl birkaç kaza meydana geldiğine dikkat çekerek, bu konuyla ilgili birçok başvuruda bulunduklarını belirtti. Karakullukcu, yapımı planlanan kaçış rampasının mevcut yolun tehlikelerini tam anlamıyla ortadan kaldırmayacağını ifade etti. Şunları söyledi:

"Devletimiz projeyi gerçekleştirecek, ancak yolumuz 1700 rakımdan 700 rakıma 1000 metre eğimle iniyor. Araçlar, yaz sezonunda frenlerinin aşırı ısındığını söylüyor. Bu sorunun kalıcı bir çözümü için uygun yer belirlenmeli ve kamulaştırmalar yapılmalıdır."

Şoförün Açıklamaları

Kaza yerinde polislere olayın nasıl meydana geldiğini aktaran sürücü T.A., 'Frenin ısındığını ve bu nedenle kavşakta duramadığını' belirtti. T.A., iniş sırasında kontrol kaybı yaşadığını ifade etti.

Yaşanan kazanın ardından bölgedeki güvenlik iyileştirmeleri için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanıyor.

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