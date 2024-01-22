Sivas'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde bir minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, Zara-Suşehri yolu Bozkır köyü mevkiinde kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazada 16 kişi yaralandı ve ambulanslar tarafından şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.