Sivas'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Zara'da hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün kaza yapması sonucunda 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ve yaralıların durumu henüz netleşmedi.

Sivas'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı
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Sivas'ın Zara ilçesinde  bir minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. 

58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, Zara-Suşehri yolu Bozkır köyü mevkiinde kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazada 16 kişi yaralandı ve ambulanslar tarafından şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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