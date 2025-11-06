Sivas’ta minikler 'Lider Çocuk Tarım Kampı'nda tarhana ve turşu öğrendi

Süleyman Sami Kepenek İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı" kapsamında tarhana paketleme ve turşu yapmayı öğrendi.

Kampın ilk günü: Kooperatif eğitimi ve uygulama

Kampın ilk gününde, 2025 yılı programına katılan toplam 22 öğrenci Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya geldi. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelleri çocuklara kooperatiflerin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından öğrenciler, bilgilendirme amaçlı olarak götürüldükleri Sivas Karınca Kadınlar Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif hakkında bilgi aldıktan sonra çocuklar tarhana paketleme ve lahana turşusu yapmayı uygulamalı olarak öğrenerek keyifli bir çalışma gerçekleştirdi.

İkinci gün: Tarım odaklı eğitimler

Kampın ikinci gününde ise Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelleri tarafından İl Müdürlüğü toplantı salonunda tarım odaklı eğitimler verildi. Bu oturumlarda üretimin, paylaşımın ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Kapanış ve belgeler

Kapanış programında Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan öğrencilerle bir araya gelerek katılım belgelerini ve çeşitli hediyeleri takdim etti. Program, çocukların tarımsal üretim süreçlerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan uygulamalı eğitimlerle sona erdi.

