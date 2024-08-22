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Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Sivas'taki mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:15
Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Olayı

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangının Genişlemesi ve Müdahale

Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alan yangın, olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesine neden oldu.

Güvenlik Önlemleri ve Yaralılar

Yangın sırasında jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olası tehlikeleri bertaraf etti. Duman nedeniyle etkilenen bazı işçilere ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale gerçekleştirildi.

Sonuç ve Hasar Durumu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak olay sonucunda fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın...

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın...

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın...

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu.

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